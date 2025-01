Dopo la scelta di continuare sino alla fine della stagione con Massimo Bulleri, promosso a head coach, la Dinamo ora deve trovare un lungo per potenziare un roster minato dalle assenze delle ali Sokolowsi e Udom e del lungo Renfro.

Forse venerdì si potrà finalmente sapere una data orientativa per il rientro dei tre giocatori, visto che finora c'è stato silenzio assoluto della società persino sui biancoblù che erano semplicemente influenzati. Del resto la stessa conferma di Bulleri sino al termine del campionato non è stata data con un comunicato ma con un'intervista apparsa sul sito della Dinamo con la dicitura in esclusiva, che di per sé fa sorridere visto che si tratta di un dipendente.

In ogni caso per provare a raggiungere almeno l'ultimo obiettivo della stagione, i playoff scudetto, il Banco di Sardegna ha bisogno di rinforzarsi dentro l'area, lacuna che è diventata ancora più vistosa dopo lo stop di Renfro. Nelle attuali condizioni per battere qualsiasi avversaria bisogna sperare in una serata strepitosa nel tiro da tre punti, come avvenuto contro Trieste e Cremona.

