Tutti rigorosamente under 30 i cinque giocatori nuovi della Dinamo presentati questa mattina nella Club House biancoblù.

«Mi aspetto da questa stagione di crescere come giocatore e persona e vincere il più possibile. Sassari è club dalla tradizione vincente», ha detto il play-guardia Breein Tyree, reduce dalla doppietta in Belgio scudetto e Coppa nazionale con 18 punti di media a gara per il Filou Oostende.

Concetti ripetuti con qualche variazione anche dalla combo-guard Stanley Whittaker e dal centro francese Stephane Gombauld. Sono tutti debuttanti nella serie A italiana.

Per l'ala greca Vasilis Charalampopoulos invece questa è la terza stagione italiana: «Sarà un campionato tosto, partire bene significa ricevere energia e morale».

Sono stati presentati anche i due nuovi assistenti del coach Piero Bucchi: Massimo Bulleri e Massimiliano Oldoini.

