La prima sconfitta stagionale è quella che decreta anche l'eliminazione dalla Supercoppa. A Bologna si impone Brindisi che vince 76-66 in una gara dove solo nel terzo quarto Sassari ha dato l'impressione di poter vincere, quando ha recuperato ed è andata a +3.

Troppa la differenza dentro l'area: il centro dell'Happy Casa Nick Perkins chiude con 21 punti e 10 rimbalzi, Mekowulu con 7 punti, 4 rimbalzi e 5 falli. Prova opaca anche per Battle e Gentile (in due 1/8 al tiro) così non sono bastati i veterani Logan e Bendzius, 16 punti a testa, aiutati da Burnell e Clemmons, per resistere alla formazione pugliese, apparsa più costante nel rendimento di quasi tutti i suoi giocatori.

Cronaca - Nel primo quarto emerge subito il mancino Nick Perkins: 13-6 al 5' per i pugliesi. L'innesto di Logan in attacco e di un Treier più efficace in difesa sul pivot ridà tono a Sassari che risale sino al -1.

Salgono di intensità le difese, meglio quella di Brindisi, anche se i biancoblù di Cavina sbagliano qualche tripla aperta di troppo (1/11 ma non è che l'Happy Casa faccia meglio con 2/10) e in contropiede Chappell ritocca il massimo vantaggio: 23-14 al 13'. Clemmons prima e Bendzius poi provano a ricucire: 29-25 al 19'. Brindisi però domina con Nick Perkins che va al riposo con 13 punti e il Banco è a – 9.

Al rientro dopo l'intervallo mani più calde da oltre l'arco per la Dinamo che con Burnell e Bendzius si avvicina e sorpassa: 45-46 al 27'. Si affaccia anche a +3 con un raro acuto di Mekowulu ma poi i pugliesi fanno la voce grossa dentro l'area con Adrian e Perkins chiudendo avanti l'ultimo parziale: 52-48.

Nell'ultimo quarto Brindisi continua a dominare dentro l'area: troppo leggera la coppia Bednzius-Gandini e quando rientra Mekowulu commette il quinto fallo in attacco, coach Cavina gioca senza centri. Le bombe di Redivo e Zanelli scavano un solco profondo: 66-54 al 35'. La Dinamo si mette a zona, Logan da tre e Burnell in contropiede più Bendzius dall'arco: 70-64 al 39'.

La chiude da tre in acrobazia il play Josh Perkins.

Tabellini

Happy Casa Brindisi: Carter Adrian 5, J. Perkins 5, Zanelli 6, Visconti 7, Gaspardo 11, Ulaneo, Redivo 10, Guido, Chappell 8, Udom 3, N. Perkins 21. All. Vitucci.

Banco di Sardegna Sassari: Logan Clemmons 12, Gandini, Devecchi, Treier, Chessa ne, Burnell 12, Bendzius 16, Logan 16, Mekowulu 7, Gentile, Battle 2, Borra ne. All. Cavina.

