Sarà la gara delle novità quella che andrà in scena domenica al PalaSerradimigni tra Sassari e la neopromossa Scafati, con inizio alle 20.

La Dinamo farà debuttare il pivot Deshawn Stephens, ex Academy Cagliari che era in forza ai bosniaci dell'Igokea. Lungo leggero, ma molto rapido e verticale, Stephens è chiamato a dare intensità in difesa e a rimbalzo. Da capire se potrà andare in panchina uno fra Treier (operato ad agosto al gomito destro) e Dowe (infortunio muscolare un mese fa) anche se in ogni caso appare improbabile che possano giocare.

Due novità per la neopromossa Scafati che già un mese fa ha ingaggiato David Logan, a Sassari l'anno scorso: è arrivato il veterano coach Attilo Caja che ha chiamato l'alapivot lettone Butjankovs, allenato nel finale della stagione passata a Reggio Emilia. Butjankovs è giocatore di sostanza in grado di agire sia da “4” sia da “5”. Proviene dal Donar Groningen, formazione olandese che stava disputando la Europe Cup e qualche partita fa ha firmato 22 punti e 10 rimbalzi contro Brindisi.

© Riproduzione riservata