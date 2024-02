L’esordio vittorioso del coach Nenad Markovic è una vittoria preziosa per la classifica: 86-80 sulla mai doma Cremona dell’ex tecnico Cavina. Pazienza per la differenza punti (all’andata +12 per i lombardi) perché stasera era fondamentale vincere e dare delle risposte. La prima è sulla continuità mentale dei biancoblù, che magari hanno avuto qualche momento di difficoltà però senza incorrere nei black out che sono costati tante partite.

Da segnalare i 24 punti di Charalampopoulos e i 21 di Jefferson.

Qualche difficoltà iniziale della Dinamo contro la zona (3-8 al 4’) ma poi Charalampopoulos trascina la squadra (10 punti nel primo quarto) che chiude il parziale avanti 17-15.

Nella seconda frazione brilla il “redivivo” Treier, schierato sia da ala piccola sia da ala grande, e la schiacciata di Diop produce il +11 al 13’. Cremona però rientra con Adrien e l’ex Lacey, persino quando finisce a -13: 39-32 all’intervallo.

Nel terzo quarto è proprio Lacey a firmare il sorpasso momentaneo al 29’: 57-58.

Nell’ultimo quarto la Dinamo continua a far circolare bene la palla: le triple di Jefferson e Charalampopoulos sembrano decisive: +11 al 37’, ma Cremona riesce con astuzia a conservare la differenza punti favorevole.

