Una presentazione e un annuncio questa mattina nella Club House Dinamo. La sorpresa è il prolungamento del contratto di coach Piero Bucchi sino al 2025. Il presidente Stefano Sardara ha detto: “Di Bucchi ne avevo stima per la professionalità e competenza, vedendolo lavorare ho visto anche grande carsima e leadership. È la ciliegina sulla torta di un progetto triennale che ha già prolungato i contratti del general manager Pasquini, del capitano Devecchi e di Stefano Gentile”.

Il numero uno della società biancoblù non più a scadenza programmata (“vado via solo se posso lasciare la Dinamo in buone mani”) ha poi presentato la maglia celebrativa per la Coppa Italia che inizia mercoledì a Pesaro con il match contro Milano alle 18. Disegnata insieme ad Eye Sport, la maglia ha come tema il carnevale sardo, il “Carrasegare”. Sulle due canottiere di gioco e la sopramaglia le maschere del Mamuthone, del Componidori della Sartiglia e del Boe.

Sardara ha aggiunto: “Abbiamo poi inserito scritte e simboli di varie feste del Carnevale in Sardegna che hanno una storia millenaria oltre che una valenza turistica”.

