La coppa europea per caricarsi in vista delle gare fondamentali di campionato. Domani sera alle 20 la Dinamo scende sul parquet dello Cholet nel primo atto della sfida dei play-in di Champions. La squadra francese ha il vantahggio dell'eventuale bella tra le mura amiche, quindi per arrivare al Last 16 il colpaccio va cercato subito.

Lo Cholet è nel quartetto che in Francia occupa le posizioni tra sesto e nono posto, con un bilancio in equilibrio di 8 vinte e 9 perse. Ottimo il quintetto, formato dal play Campbell (7,5 punti e 6 assist), la guardia Ayayi (14 punti col 43% da tre), la diciottenne ala Salaun (13 punti col 58% nelle triple), l'ala ceca Hruban (6,6 punti) e il centro Sako (10 punti e 8 rimbalzi).

Il coach Piero Bucchi presenta la gara: “Andiamo a giocarci il Play In, affrontiamo una buona squadra come Cholet, un team solido che ha delle individualità molto buone ma noi abbiamo voglia di invertire la rotta dell’ultimo periodo. Vogliamo avere un approccio migliore mantenendo solidità per tutta la partita. Abbiamo parlato tra di noi, dobbiamo cercare di avere più continuità e un’aggressività spalmata nel corso dei quaranta minuti”.

