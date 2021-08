Tutto pronto al PalaPirastu per l’undicesima edizione del “City of Cagliari”, prestigioso torneo internazionale organizzato dal comitato regionale della Fip.

A contendersi il trofeo, oltre all’attesissima Dinamo Sassari e al Napoli neopromosso in serie A, anche due formazioni che militano in Eurolega, i tedeschi del Bayern Monaco e gli spagnoli del Saski Baskonia Vitoria.

Per il Banco di Sardegna sarà il debutto stagionale, evento della preseason che vedrà l’esordio di coach Demis Gravina e dei tanti nuovi arrivi sbarcati a Sassari. Un’occasione d’oro per vedere da vicino tutte le novità di una Dinamo che cercherà il terzo successo nel “City of Cagliari”, stavolta misurandosi con una futura avversaria in campionato e due team di caratura internazionale.

Il palazzetto potrà accogliere 750 persone (che dovranno indossare sempre la mascherina all’interno dell’impianto), pari al 35 percento della capienza. Tutti gli spettatori dovranno essere in possesso di Green Pass o di tampone negativo effettuato nelle 48 precedenti l’evento, come previsto dalle normative vigenti. Biglietti ancora disponibili sul sito del BoxOffice.

“In questa 11ª edizione abbiamo il piacere di ospitare per la prima volta una squadra spagnola, che unitamente al Bayern disputa l’Eurolega. Poi la nostra Dinamo, che scopriremo sotto una veste nuova, visto che si è rinnovata tantissimo sia nell’organico sia nello staff tecnico, e la neopromossa Napoli, buon team che potrebbe fare un'ottima stagione. Sarà bello rivedere il pubblico, lo sport e il basket hanno bisogno di sentire il calore della gente, ma sempre nel rispetto delle regole”, ha sottolineato il presidente del comitato regionale della Fip, Salvatore Serra.

Quattro le partite in programma. Domani alle 18.30 si giocherà Napoli-Baskonia e alle 21 Dinamo-Bayern. Le due perdenti si sfideranno sabato alle 18.30 nella finale per il terzo e quarto posto, le vincenti giocheranno la finalissima, sempre sabato ma alle 21.

