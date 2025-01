Senza le due migliori straniere diventa davvero impossibile vincere. A San Martino di Lupari le venete si impongono 67-58 sulla Dinamo Woman che incassa la terza sconfitta di fila.

Troppo pesanti le assenze: a quella della lunga Begic si è aggiunta l'americana Taylor, già sofferente per un problema a un ginocchio e rimasta in campo neppure 8 minuti.

Partenza difficile per la formazione di restivo, finita a -10 ma comunque con Carangelo e Toffolo ha ridotto il distacco già alla fine del primo quarto. Nella seconda frazione la Dinamo Women ha lottato, anche con la solida Diallo, ma pur avvicinandosi non è mai riuscita a pareggiare e nella terza frazione è anche finita a -14. Ha avuto ancora la forza per provare a rientrare, ma le energie su una rotazione così ridotta non sono bastate nonostante le triple di Natali, migliore realizzatrice con 13 punti.

Da segnalare anche i 12 punti a testa di Carangelo e Diallo. Notevoli i 15 rimbalzi conquistati da Pastrello.

