Si interrompe la serie positiva della Dinamo Women nel campionato di Serie A1 Femminile. Dopo 5 vittorie in fila la squadra biancoblù crolla in casa contro l'Alama San Martino di Lupari nel 13esimo turno stagionale (98-80).

Il ko è un effetto collaterale della grande impresa compiuta giovedì sera, in Eurocup, sul parquet di Namur. Rientrate con un grosso carico di stanchezza sulle spalle, Carangelo e compagne non sono riuscite a pareggiare il ritmo indiavolato proposto dalle venete capaci di controllare il punteggio per quasi tutto il match.

A Restivo non è bastata la gran prova individuale di Raca, in campo per tutti i 40 minuti e a referto con 33 punti, di cui 24 solo nella prima metà di gara. Dall'altra parte, invece, a esaltarsi è stata la playmaker della Nazionale 3x3 D'Alie, alle soglie della tripla doppia con 17 punti, 15 assist e 7 rimbalzi.

Il coach sassarese Antonello Restivo rende omaggio ai meriti della compagine avversaria, ma attacca in sala stampa: «Le squadre che giocano le coppe europee dovrebbero rappresentare un vanto per tutto il movimento ed essere tutelate», attacca, «questa partita doveva essere posticipata. Federazione e Lega devono fare di più per le giocatrici».

La gara. Fin dalle prime battute è evidente la differenza di ritmo tra le due squadre. La verve di D'Alie esalta le transizioni di San Martino, che scappa subito sul +7, mentre la Dinamo fatica a reggere in difesa. Con le compagne in debito d'ossigeno (a partire da Carangelo), Raca si carica la squadra sulle spalle e realizza 13 dei primi 15 punti di squadra. Che non bastano, però, per contenere la supremazia delle venete, capaci di toccare anche il +18 nel secondo periodo. La Dinamo trova comunque energie preziose da Toffolo in uscita dalla panchina, e a cavallo tra la fine del secondo quarto e l'inizio del terzo spaventa le avversarie avvicinandosi fino al -6. Il quintetto di Piazza però non si scompone, e con le triple realizzate da D'Aelie e Conte piazza il nuovo allungo che piega definitivamente le gambe del Banco, costretto alla resa sul 98-80.

Dinamo Sassari-S. Martino 80-98

Banco di Sardegna SS: Raca 33, Carangelo, Kaczmarczyk 5, Hollingshed 7, Joens 14, Carta ne, Toffolo 13, Crudo 3, Spiga ne, Bebbu ne, Fara ne, Togliani 5. Allenatore Restivo

Alama S. Martino di Lupari: D’Alie 17, Conte 15, Turcinovic 18, Soule 15, Kostowicz 20, Guarise 3, Tau, Russo 5, Arado 2, Vente 3. Allenatore Piazza

Parziali: 20-33; 46-53; 60-78

