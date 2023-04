È caduta la capolista Virtus Bologna a Trieste, figurarsi se non poteva perdere Sassari (senza Jones e Kruslin e con Robinson dimezzato) sul campo di Verona, mai violato dalla A2 in poi. La sconfitta contro la Tezenis per 87-74 ha lasciato comunque al quarto posto la Dinamo, che a parità di classifica con Varese fa pesare la migliore differenza punti negli scontri diretti.

A sei giornate dal termine potrebbero bastare anche tre successi per conservare la quarta posizione che dà diritto all'eventuale bella in casa nei quarti scudetto.

La squadra di Bucchi affronterà in casa Treviso, Trieste e Reggio Emilia, mentre avrà tre trasferte quasi proibitive: Brindisi, Bologna e Milano.

L'importante è recuperare gli infortunati. Il rientro di Kruslin appare molto probabile, poco si sa invece sull'ala Jones, ferma da un mese per un problema fisico. O il recupero può essere garantito entro una decina di giorni, o sarà il caso di tornare sul mercato per un esterno, magari un giocatore duttile che sappia ricoprire le posizioni di guardia e ala.

