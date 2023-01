Sospiro di sollievo per la squadra sassarese, in ansia dopo gli infortuni occorsi al centro Ousmane Diop e al play Gerald Robinson durante il secondo tempo della vittoriosa gara contro Brindisi.

Per il lungo senegalese di formazione italiana Diop nessun problema dopo la botta rimediata. Il centro biancoblù sarà regolarmente in campo domenica a Napoli.

Niente di grave per il play americano Robinson, fermatosi per un problema muscolare. L'atleta verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico della Dinamo. Difficile dire se riuscirà a recuperare pienamente per la trasferta partenopea, in ogni caso dovrebbe saltare al massimo la partita contro Napoli e rientrare per la prossima, quella al PalaSerradimigni contro Pesaro.

A Napoli la formazione allenata da Piero Bucchi cercherà la terza vittoria consecutiva, obiettivo finora mai raggiunto in questa stagione.

