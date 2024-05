«Non siamo soddisfatti, ma siamo carichi»: così il general manager della Dinamo Sassari Federico Pasquini nel fare il punto di fine stagione.

Dopo i complimenti alla Dinamo Lab anche per l’organizzazione dell’Eurocup 2 e alla femminile per essersi ripresa dopo la partenza non facile, il gm biancoblù ha affrontato il discorso della squadra maschile.

Pasquini ha spiegato: «Ci sono stati degli errori e io da responsabilità dell’area tecnica sono il più responsabile di tutti. Sono stati 8 mesi durissimi, ma mantenere la serie A senza problemi è un fatto importante che dobbiamo sempre tenere presente».

Il gm ha ammesso gli errori principali: «Avere tanti giocatori di nazionalità differenti non è stato un vantaggio ma uno svantaggio perché ha tolto appartenenza e anche non avere abbastanza giocatori con campionati di un certo livello. La squadra ha avuto un rendimento altalenante perché non si è mai creato un gruppo coeso».

E sul futuro il gm Pasquini ha anticipato: «Restano Cappelletti e Bendzious, Diop andrà a giocare ad alto livello. Cercheremo qualche giovane sul quale investire con contratti pluriennali. Abbiamo energia e voglia di ripartire col coach Markovic. L’ideale sarebbe riproporre subito quell’entusiasmo respirato al palazzetto nelle gare contro Bologna e Brescia dove la squadra ha saputo esaltare il pubblico. E questo è un discorso che prescinde dal fatto se faremo le coppe europee o no».

© Riproduzione riservata