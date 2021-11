Ecco il sostituto di Anthony Clemmons, andato in Turchia: la squadra sassarese ha scelto Gerald Robinson, statunitense classe 1989, alto 185cm, proveniente dalla Bundersliga. Robinson giocava da titolare nello Chemnitz dove produceva 10,6 punti di media in 30 minuti di utilizzo col 52% nei tiri da due, il 46% nelle triple e ben 6 assist. La società biancoblù ha dovuto versare un buy out al club tedesco per liberarlo.

La scelta di Robinson è stata fatta insieme al nuovo coach Piero Bucchi, che lo ha allenato per tre mesi nella stagione scorsa alla Virtus Roma, prima che la società si ritirasse del campionato per inadempimenti finanziari.

Play-guardia solido fisicamente, buon difensore e con discreta visione di gioco, Gerald Robinson sembra avere quella solidità nelle due metà campo che occorre al Banco per trovare maggiore efficacia e costanza di rendimento. Oltretutto per le sue caratteristiche può abbinarsi sia a Stefano Gentile, utilizzato nelle ultime gare solo da play, sia a Logan.

Con l'arrivo di Robinson, sembra certa la partenza di uno straniero (in Champions non ci sono limiti, ma in serie A possono giocare solo sei stranieri) e quindi l'indiziato numero uno per la cessione è la guardia-ala Tyus Battle.

