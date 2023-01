Vedi Napoli e poi magari vinci. Perché domani sera al PalaBarbuto il terzo successo consecutivo vale il+6 sulla Gevi e il 2-0 negli scontri diretti, vale a dire mezza salvezza e un ottavo di playoff scudetto.

Napoli è motivatissima. «E in casa ha battuto anche Milano», ha ricordato il coach Piero Bucchi che ha allenato per cinque stagioni ai piedi del Vesuvio e sa quanto può pesare il fattore campo: 4 vittorie sulle 5 totali sono state ottenute da Napoli proprio in casa.

Sulla carta la formazione affidata a Pancotto (primo allenatore di Sassari in A2) dopo il divorzio da Buscaglia ha tante bocche da fuoco, ma finora dal perimetro a parte Howard che ha il 40% e 18 punti di media hanno deluso tutti. Occhio al nuovo Young, giocatore di talento offensivo importante. L'altro punto di riferimento è il centro Williams: 14 punti e 8 rimbalzi.

Punto debole le ali: all'andata tra Jones e Bendzius 46 punti in due. Il coach Bucchi deciderà soltanto domani se utilizzare il play Robinson, alle prese con un problema muscolare.

© Riproduzione riservata