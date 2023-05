Rieccola la sfida nei playoff contro Venezia. Si parte sabato al Taliercio (ore 19) con la prima gara dei quarti. La Reyer giocherà in casa anche la seconda e l’eventuale quinta, mentre la Dinamo avrà il fattore campo nella terza partita ed eventualmente nella quarta.

Ai playoff Sassari ci arriva soddisfatta ma non sazia, come sottolinea il general manager Federico Pasquini: «Come società siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto, del lavoro fatto dal coach e dai ragazzi, è un gruppo veramente coeso, fatto da bravissime persone e da professionisti e questo fa la differenza perché ci ha consentito di andare oltre l’inizio di stagione non andato come previsto, oltre gli infortuni».

Il pronostico dice Venezia, che dalla sua ha anche il play sassarese Marco Spissu e negli ultimi due mesi ha perso solo una volta, a Trento, di un canestro. Il gm biancoblù replica: «Venezia è in grande forma, ha grandi obiettivi, ma parte un nuovo campionato, andiamo lì per fare del nostro meglio consapevoli che il coach Bucchi e la squadra sono compatti».

© Riproduzione riservata