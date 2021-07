Un altro ritorno per lo staff tecnico del Banco di Sardegna: il vice di Demis Cavina sarà Giacomo Baioni, per due anni a Sassari (2016-18) e poi a Venezia (scudetto) e Brescia. Classe 1976, pesarese, Baioni è stato assistente anche di Pianigiani a Siena (tre scudetti e due Supercoppe) e di Esposito, Markovski e Dell'Agnelli.

Baioni ha detto: “Essere scelti da una società come la Dinamo è stato un bel traguardo, ma essere richiamati è un traguardo ancora più grande. Domenica abbiamo chiacchierato a lungo con Cavina”.

Il general manager Federico Pasquini ne ha approfittato anche per complimentarsi coi giocatori che indossano la maglia biancoblù o l'hanno indossata in passato: “Siamo orgogliosi della qualificazione all'Olimpiade ottenuta da Marco Spissu, che sapete quanto rappresenta per la nostra squadra, e di due giocatori che sono andati via tra le lacrime per quanto erano stati bene a Sassari, Achille Polonara e Michele Vitali”.

Il gm Pasquini ha ufficializzato poi la conferma dell'ala Eimantas Bendzius. Prossimo obiettivo, cercare di trattenere anche l'ala Jason Burnell.

