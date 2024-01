«Non ho trovato una squadra depressa, ma giocatori consapevoli dei problemi e questo è positivo», così il nuovo coach Nenad Markovic alla conferenza stampa di presentazione. Il tecnico bosniaco che ha sostituito Piero Bucchi («Grande rispetto per quanto ha fatto in questi anni») ha svolto il primo allenamento ieri e ha solo due giorni di tempo per preparare la gara di Milano.

Markovic spiega perché ha iniziato a lavorare sulla difesa: «La difesa aiuta a prendere fiducia e consistenza. Devo capire poi qual è la migliore organizzazione di squadra per vincere le partite. Iniziamo contro un top team europeo come Milano e sarà importante al di là del risultato capire la capacità di reazione e concentrazione della squadra».

Troppo presto per chiedergli un parere sulle potenzialità della squadra e sulla necessità di ritorno sul mercato: «Abbiamo tre partite prima della pausa e dopo il quadro sarà più chiaro e conoscerò meglio il gruppo».

