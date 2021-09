Una classica già dall'ultima stagione di A2, 2009/2010: sabato alle 15 si incrociano ancora Sassari e Brindisi. Si gioca a Bologna la fase finale della Supercoppa. Chi vince la sfida dei quarti se la vedrà in semifinale contro la vincente tra Milano e Treviso.

Alla vigilia della partenza il coach biancoblù Demis Cavina ha presentato il match. Con una premessa: “Abbiamo ottenuto la qualificazione commettendo anche errori ma crescendo sugli aspetti tecnici sui quali abbiamo lavorato e nell'ultima gara contro Varese ho avuto anche buon risposte della difesa”.

Brindisi è senza il play-guardia Clark, ma ha organico lunghissimo. Due centri come Nick Perkins e Myles Carter, due ali come Adrian e Gaspardo che sanno colpire anche da fuori, il giovane emergente Visconti, un veterano come la guardia-ala Chappell e ancora i play Josh Perkins e Zanelli, l'ala Udom e l'argentino Redivo.

Il tecnico della Dinamo entra nel dettaglio: “Sono forse la squadra più pericolosa di A nei primi otto secondi perché fanno benissimo la transizione. Hanno talento offensivo e lunghi di stazza, ma anche noi in attacco abbiamo dimostrato buone cose, abbiamo tre lunghi e soprattutto dobbiamo rispondere di squadra a qualsiasi avversaria, non facendo un discorso sui singoli reparti”.

