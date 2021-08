Al lavoro anche a Ferragosto, solo di mattina, e al lavoro pure in questa seconda settimana del ritiro sassarese. Con una novità sostanziale: al PalaSerradimigni ci sono anche quattro dei sei stranieri ingaggiati. A cominciare dalla guardia Tyus Battle, esordiente nel campionato italiano, giocatore che sfiora i due metri, molto atletico, che appare davvero in grado di ricoprire tre ruoli, dal play all'ala piccola.

Per il potente centro Christian Mekowulu sarà il secondo anno in serie A, così come per l'ala Eimantas Bendzius, che nella sessione di tiro ha confermato le sue grandi qualità balistiche. A proposito di tiratori: David Logan ha ripreso subito confidenza col parquet e i cerchioni di un palazzetto dove è stato protagonista per due anni.

Da segnalare anche la presenza del capitano Jack Devecchi, che appare davvero in forma, ristabilito dopo l'operazione a un ginocchio della passata stagione. Un esempio anche di come un giocatore deve lavorare per rientrare in campo dopo un infortunio pesante.

Al roster mancano solo il play Anthony Clemmons, in viaggio di nozze, e l'ala Jason Burnell, che è impegnato a Las Vegas con la Summer League. Dopo tre gare spese in panchina, Burnell ha esordito coi Denver Nuggets nel primo match vinto (89-85 sui Dallas Mavericks) e ha prodotto 6 punti con 3/8 al tiro e 7 rimbalzi in 18 minuti.

© Riproduzione riservata