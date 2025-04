Dopo la cinquina la Dinamo prova a fare il sei da superenalotto. Sabato a Varese (inizio alle 18.30) la squadra sassarese affronta un'avversaria che dopo otto sconfitte di fila ha risollevato la testa battendo Scafati e Napoli e vuole il successo che può valere la salvezza.

I biancoblù hanno necessità meno impellenti di classifica, ma il centro Luca Vincini chiarisce: “Fino a che la matematica non ci condanna noi proviamo a vincerle tutte per andare ai playoff, poi ovviamente non possiamo influire sui risultati delle altre”.

All'andata Varese espugnò il PalaSerradimigni 86-81 con 56 punti del terzetto Hands-Johnson-Alviti, mentre alla Dinamo non bastarono i 20 punti e 8 assist di Bibbins e i 26 punti di Fobbs, perché tutti gli altri – a parte Veronesi- giocarono al di sotto del proprio standard.

Rispetto all'andata Varese non ha più il capocannoniere Gray e l'ala Johnson, ma schiera il play Mitrou-Long.

