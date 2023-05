Ultima gara prima dei playoff scudetto. Domenica a Milano (ore 18) la squadra sassarese cerca quel colpaccio che non le riesce da tre anni ma ha fatto spesso in un passato più lontano.

La vittoria oltre che dare la certezza almeno del quarto posto, servirebbe per festeggiare degnamente le 750 panchine del coach Piero Bucchi, che ha guidato l'Olimpia per due stagioni e mezza: «Ci aspetta una partita difficile, sappiamo il lavoro e la qualità della squadra e dello staff. Loro si giocano il primo posto in classifica mentre noi vogliamo mantenere la quarta posizione. Stiamo recuperando i giocatori acciaccati, dovremmo arrivare a posto per la partita con tutti i giocatori. Spero e siamo fiduciosi di poter fare una gara al completo».

A prescindere dalla posizione e dall'avversaria nei quarti scudetto (la più probabile è Venezia), la squadra sassarese sta lavorando in ottica della seconda fase: «Mentalmente è un po’ strano, da una parte i giocatori vogliono aspettare i playoff, dall’altra bisogna arrivarci pronti. Abbiamo fatto una programmazione di allenamento mirata per arrivare al meglio».

