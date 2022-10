Dopo le sconfitte contro Malaga e Paok Salonicco è obbligatorio per Sassari vincere martedì sera a Digione (ore 20) nel terzo e ultimo turno d'andata della fase a gironi della Champions.

Un nuovo stop significherebbe tre quarti di eliminazione in una fase che manda la prima direttamente al Round of 16 e le seconde e terze al play in.

La Dinamo è reduce da una bella prova con sconfitta contro la Virtus Bologna che se da un lato ha confermato il potenziale della squadra affidata ancora al coach Bucchi, dall'altro ha ribadito che non sono risolti i problemi delle prestazioni ondivaghe di Robinson e Onuaku. E ha mostrato anche come sia necessario trovare soluzioni per non far stare in campo Bendzius oltre i 30 minuti: contro la Virtus ne ha giocati addirittura 36.

Il Jda Bourgogne Dijon (dove Jda sta per Jeanne d'Arc, Giovanna d'Arco) è attualmente quinto in Francia con 5 vittorie in sette turni. In Champions ha sbancato Salonicco al primo turno (70-66 con 25 punti dell'ala piccola Simon) mentre ha perso nettamente a Malaga: -20 col solo ex Napoli McDuffie a impensierire la difesa spagnola, con 18 punti.

© Riproduzione riservata