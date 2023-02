Nella stagione passata le due formazioni si sono affrontate nei quarti scudetto e Sassari eliminò Brescia vincendo una gara in trasferta e poi facendo la doppietta al PalaSerradimigni. Nel campionato attuale la Germani si è rifatta vincendo a Sassari dopo un supplementare ed escludendo la squadra di Bucchi dalla Coppa Italia.

Domani sera nel posticipo della diciannovesima giornata il match che si disputa al Palaleonessa (ore 20.30) per i padroni di casa c'è in palio l'allontanamento dalla zona retrocessione, ma per il Banco di Sardegna un colpaccio con almeno 3 punti di scarto varrebbe un quarto di prenotazione dei playoff scudetto, perché ottenuto contro una concorrente diretta.

Col rientro del nazionale Petrucelli la Germani acquista un giocatore da 19 punti col 54% nelle triple (secondo dolo a Kruslin): queste almeno le medie prima dell'infortunio.

Va detto che se in campionato Brescia ha stentato, in EuroCup ha un bilancio di 7 vittorie e 7 sconfitte che le danno buone chance di qualificarsi al secondo turno della coppa europea.

Per gli amanti di primati personali e curiosità statistiche va detto che a Treier manca un punto per arrivare a quota 300 con la maglia biancoblù, a Diop ne mancano 8 per toccare quota 350 punti.

