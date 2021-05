Finale di stagione e inizio dei playoff senza il coach Gianmarco Pozzecco. Sospeso in via disciplinare dalla società sassarese per 10 giorni, con la seguente motivazione: “A seguito di comportamenti sanzionati dagli organi competenti della Basketball Champions League, i quali fanno seguito a precedenti analoghi sanzionati dalla Federazione Pallacanestro Italiana”.

Nel recupero di mercoledì a Brindisi sarà quindi il vice allenatore Edoardo Casalone a guidare la squadra, insieme all'altro assistente, Gerry Gerosa. E così sarà anche a Cantù nell'ultima partita di campionato e pure nella prima gara dei playoff, qualori si parta il 13 maggio come da calendario.

La sanzione Fip alla quale si fa riferimento è quella in seguito alle ripetute bestemmie del coach Pozzecco durante un time out della gara persa del 18 dicembre contro il Bakken Bears. A fine dicembre il giudice sportivo della Fip aveva disposto la squalifica per un turno, commutata poi in multa da 3.000 euro.

Evidentemente è arrivata anche la sanzione della Champions, con quasi cinque mesi di ritardo, a meno che non si tratti di episodi diversi.

Il comunicato non è chiarissimo e comunque sembra confermare che tra il tecnico Pozzecco e i vertici della società i rapporti non sono più idilliaci come un anno fa.

