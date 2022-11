Rimane la coppia Virtus Cagliari – Astro in vetta al torneo di B femminile di basket. La compagine di Sestu, infatti, esce sconfitta dalla trasferta di Elmas e non approfitta del turno di riposo osservato dalle cagliaritane. In C femminile vetta solitaria, invece, per il Basket 90 Sassari.

Serie B. Tra Kiron Elmas e Astro, come detto, si impongono le masesi per 73-51. Contesa equilibrata nei primi due quarti, che il quintetto allenato da Nello Schirru chiude sul +4 (36-32 al 20’). Al rientro dall’intervallo allungo della Kiron, fino al +18 (54-36 al 30’). Negli ultimi 10’ reazione dell’Astro, ma il vantaggio rimane sempre oltre la doppia cifra. Miglior realizzatrice è Aielli, per le ospiti, con 19 punti. Nelle altre 3 sfide di giornata arrivano vittorie esterne. Vince il San Salvatore Selargius, a Su Planu, per 49-73, al termine di una sfida sempre guidata con autorità. È delle selargine la migliore, Corso con 18 punti. Successo anche dell’Antonianum Quartu (grazie anche ad una Ljubenovic da 23 punti) ad Alghero con la Mercede, per 61-76. All’intervallo avanti le algheresi (36-35), con le quartesi che fanno il break decisivo nella terza frazione (45-58 al 30’). Infine, prima vittoria stagionale per la New Basket Ploaghe, in casa del Cus Cagliari, per 49-73. Tra le ploaghesi la top scorer dell’incontro, Capece con 20 punti.

Serie C. Rimane solamente il Basket 90 a punteggio pieno, grazie alla vittoria ottenuta sul campo del Condor Monserrato per 41-63. Vince tra le mura di casa, invece, la Pallacanestro Nuoro, contro il Basket Quartu, per 67-64. Tra le nuoresi da segnalare i 23 punti di Onnis. Vittoria, la prima della stagione, infine, anche per Nulvi contro la Coral Alghero, per 73-54.

