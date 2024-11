La Nuova Icom Selargius vuole il bis. Dopo essersi sbloccata grazie al bel successo interno di sabato scorso contro la Logiman Broni, la squadra di coach Jonata Chimenti vola a Moncalieri, dove sabato (palla a due alle 16 al PalaEinaudi) cercherà di ottenere il suo primo successo esterno di questa annata.

«In settimana abbiamo lavorato molto bene», spiega la pivot giallonera Aida Thiam, «esattamente come era già successo prima della partita contro Broni. Abbiamo aggiustato qualcosa sia in difesa che in attacco e siamo molto fiduciosi, anche perché i rientri di Berrad e Ceccarelli ci hanno dato tanto».

Di fronte ci saranno due formazioni appaiate in classifica con un successo all'attivo. Moncalieri ha infatti vinto il derby contro Torino della seconda giornata (73-38), mentre nell’ultimo turno ha perso in casa della Sardegna Marmi Virtus Cagliari (54-51).

La squadra allenata da coach Terzolo ha un’età media piuttosto bassa, a eccezione dell’ex Ilenia Cordola (a Selargius nella stagione 2017-18) e dell’ala pivot Clara Salvini. Un occhio di riguardo dovrà senz’altro essere destinato a Sammartino, che sta viaggiando su ottime medie (14,2 punti e 9,3 rimbalzi), senza dimenticare l’ex Sassari e Alghero Mitreva (9,8 punti a partita). «Moncalieri è una buona squadra», evidenzia Thiam, «dobbiamo aspettarci una partita complicata. Ci metteranno in difficoltà, ma non dovremo mai perdere serenità e concentrazione. Sarà necessario fare cose semplici e giocare insieme, mostrando la stessa energia vista sabato scorso».

