Uno schiacciasassi biancoblù. Al PalaSerradimigni la Dinamo strapazza Pistoia: 107-69. Non c’è mai stata gara grazie all’ottima difesa del primo tempo che ha consentito di chiudere sul 32-12. Il resto della partita è stato in discesa.

Pistoia senza l’infortunato Varnado, Sassari con Diop e Jefferson rispetto all’andata. Ottima la partenza: la difesa crea imbarazzo alla manovra ospite e in attacco la palla gira bene, 14-3 al 5’. Entrano Gentile e Diop e contribuiscono ad allargare il distacco: +21 al 9’.

Nel secondo quarto il divario diventa imbarazzante per i toscani: 53-16 al 17’. Al riposo il Banco ha 8/12 da tre ma soprattutto ha mandato a canestro tutti i nove giocatori utilizzati.

Al rientro dopo l’intervallo il tema non cambia: non c’è partita e la Dinamo arriva anche a +47 con punteggio da record per il terzo quarto, 89-42.

L’ultimo quarto è da esibizione.

In doppia cifra McKinnie con 21 punti, Jefferson con 16, Tyree e Diop con 15 a testa.

