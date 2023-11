È una delle quattro capolista della Serie A e ha perso solo contro la Virtus Bologna. Ha vinto le ultime tre gare di Eurocup. Come sottolinea anche il coach Piero Bucchi: «Trento sta attraversando ottimo momento, ha ottenuto risultati e ha grande fiducia, è una squadra molto atletica, ma noi ci siamo compattati a Ludwigsburg». La gara di domani al PalaSerradimigni (inizio 16.30) è una prova della verità per i biancoblù sassaresi.

Solo con un'ottima prestazione di squadra si può provare a battere la Dolomiti Energia che fa dei rimbalzi offensivi (12) e della percentuale da tre (41%) i punti di forza di un organico che distribuisce lo sforzo su dieci giocatori, a volte undici.

La Dinamo sarà la stessa che ha vinto a Ludwigsburg per la Champions, senza il centro Diop e senza l'americano Smith, rimandato negli Usa perché non ancora pronto per giocare dopo l'operazione a un ginocchio. Il tecnico Bucchi spiega: «Dobbiamo fare una partita di intensità come in Germania e vincere la lotta a rimbalzo è una delle chiavi».

© Riproduzione riservata