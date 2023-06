Ridisegnato il reparto play: dalla retrocessa Verona arriva Alessandro Cappelletti, ma Chris Dowe si accorda con l'ambiziosa e danarosa Tortona. Manca solo l'ufficialità ma le due operazioni vengono date per concluse.

Non è una sorpresa l'ingaggio di Alessandro Cappelletti, regista di 29 anni, alto 186cm, che già due estati fa sembrava sul punto di approdare a Sassari. Il play italiano è stato uno dei giocatori più positivi: 11 punti in 27 minuti sul parquet col 28% da tre e quasi 5 assist. Ha firmato un contratto biennale.

Non è purtroppo inattesa neppure la partenza di Chris Dowe, che il Banco avrebbe voluto confermare, ma Tortona è in grado di puntare sull'ala Weems, della Virtus Bologna, figurarsi se non può spendere per “strappare” alla Dinamo il suo leader, che dopo il giro di boa ha viaggiato a oltre 15 punti e 5 assist di media.

