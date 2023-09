La Dinamo continua a sondare il mercato alla ricerca del sostituto dell'ala lituana Eimantas Bendzius che dovrà operarsi al tallone d'Achille dopo l'infortunio rimediato in nazionale durante i Mondiali delle Filippine. Nel frattempo la società sassarese «comunica che sarà aggregato per il resto della preseason l'ala olandese Dylan Van Eyck, l'anno scorso prima a Chiusi in A2 e poi in Leb Gold in Spagna».

Classe 1998, 202 cm di altezza, Van Eyck è cresciuto nella Università di Iona, allenato anche da Rick Pitino nel MAAC Rs Champions. Nell'ultimo anno ha prodotto 8 punti col 40% da tre e 4,4 rimbalzi.

L'ala olandese sarà già a disposizione di coach Bucchi per l'allenamento di oggi, aumentandone così l'intensità viste le defezioni di questo periodo che hanno tenuto fermi al torneo di Cagliari il play Cappelletti, il play-guardia Tyree e l'ala Charalampopoulos.

© Riproduzione riservata