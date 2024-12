L'Innovyou Sennori non rallenta la sua marcia. Contro la Dinamo B, i romangini vincono l'ottava gara su 8 nel campionato di Serie C Unica e riaffermano la loro posizione solitaria in vetta. Dopo un primo quarto di sofferenza (+8 per i biancoblù di Mura al primo mini intervallo), l'Innovyou ha preso il sopravvento nonostante l'assenza di Hubalek, presente in panchina solo per onor di firma. A decidere sono stati i 18 di Cabras e i 17 di capitan Merella (83-71).

Alle spalle di Sennori c'è l'Olimpia, che dopo un primo tempo equilibrato (parità a quota 39 alla pausa lunga) accelera con un terzo quarto da 35 punti realizzati e manda al tappeto la Torres nello scontro diretto tra seconde della classe (100-75). Tiene il ritmo anche la Sirius Nuoro, vittoriosa in casa contro il Cus Sassari al termine di un match per larghi tratti segnato dall'equilibrio (74-68).

Torna alla vittoria la Coral Alghero, che espugna il PalaSimula di Sassari per 68-52 grazie a un perentorio break di 21-1 messo in piedi nella terza frazione. Nell'anticipo di venerdì, infine, vittoria pesante per la Pisano Arredamenti Quartu contro il Calasetta (78-68). In evidenza, per i biancoverdi, Graviano e Fois, mentre i 23 di Pipiciello non sono bastati ai tabarchini, scivolati al terzo posto.

Ferrini-Calasetta 78-68

Pisano Arredamenti Quartu: Podda 4, Porrà ne, Pedrazzini 10, Graviano 20, Saba 4, Gambella ne, Pisu 2, Fois 15, Fancello 6, Madau 2, Salone 10, Marras 5. Allenatore Fioretto

Il Veliero Calasetta: Amadori 3, Pipiciello 23, Russo 8, S. Zucca 8, Graaf 15, Salis ne, Penoni ne, Mattana, Mpeck 6. Allenatore Frisolone

Parziali: 18-15; 43-36, 62-52

Sant’Orsola-Coral 52-68

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt 2, Vargiu 5, Bertolini 8, Aroni 9, Peruzzi 1, Cuccu, Fara 2, Cugia 1, Usai 6, Scanu Manunta 14, Cipriano, Gueye 4. Allenatore Porcu

Coral Alghero: Cesaraccio, Tilloca, Sahud 23, Fumanti 5, Musso 8, Manunza 3, Cherchi 9, Scalise 12, Busi, Simula, Ibba. Allenatore Longano

Parziali: 10-14; 28-30; 29-51

Olimpia-Torres 100-75

Olimpia Cagliari: Cossu, Motzo 3, Tocco 10, Di Ciaula 17, Chessa 12, Serra 17, Corsi 19, Palazzi 9, D’Elia 11, Scanu, Terrosu 2. Allenatore Zucca

Sef Torres: S. Casu 7, Raffo 1, Biolchini 5, Angius 4, Tanda 3, M. Piredda 6, Pisano 14, Vargiu, S.Piredda 10, Vasselli 12, E. Casu 13, Pazzola. Allenatore Carlini

Parziali: 17-16; 39-39; 74-57

Nuoro-Cus Sassari 74-68

Sirius Nuoro: Dama, Mariani 16, Carone 10, Goddi, Canu 17, Radakovic 12, Zidda, Spina ne, Puddu 3, Loddo ne, Ballore ne, Assui 16. Allenatore Puddu

Cus Sassari: Onali, Dongu 10, Demartis 2, Ruiu, Spanu 15, Cecchini 7, Piras 5, Lizzeri 11, Idini 18, Canu, Gaio, Manca. Allenatore Sassu

Parziali: 25-21; 41-40; 59-59

Sennori-Dinamo B 83-71

Innovyou Sennori: Cordedda 10, Puggioni 11, Spano 7, Merella 17, Mat. Cabras 18, Werlich 7, Marreu 3, Tola 8, Pisano 2, Hubalek ne, Mar. Cabras, Fiesoli. Allenatore Piras

Dinamo Sassari B: Macciocu 2, Antolini 6, Marongiu, Denti 11, Giua 6, Pitirra 10, Brau 2, Luciano 6, Pompianu 14, Barabino 4, De Rosas 4, Cubeddu 6. Allenatore Mura

Parziali: 14-22; 48-40; 67-52

Classifica: Innovyou Sennori 16, Olimpia Cagliari e Sirius Nuoro 10, Torres, Il Veliero Calasetta, Ferrini Pisano Arredamenti 8, Coral Alghero e Sant'Orsola Sassari 6, Cus Sassari e Antonianum 4, Dinamo B 0.

