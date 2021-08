Vacanze praticamente finite per la squadra allenata da Restivo che lunedì si ritrova a Sassari per iniziare la preparazione alla seconda stagione nella massima serie di basket femminile. Nel fine settimana sono previsti gli arrivi delle giocatrici italiane e straniere di un gruppo rinnovatissimo che ha mantenuto soltanto il capitano Cinzia Arioli e l'ala Giovanna Pertile.

Dopo le visite mediche, in agenda lunedì mattina grazie al Medical Dinamo Lab, le ragazze inizieranno il lavoro allo Stadio dei Pini e sul parquet del PalaSerradimigni.

Il primo impegno ufficiale della stagione sarà il 23 settembre in casa per lo storico debutto in EuroCup Women con il Qualification Round contro la formazione del Lussemburgo Grengewald Hueschtert. Il secondo anno nella Techfind Serie A1 è programmato invece il 3 ottobre, sempre al PalaSerradimigni, contro il Limonta Costa Masnaga.

La Dinamo femminile si preparerà alle competizioni ufficiali col torneo triangolare che si terrà dal 10 al 12 settembre a Ragusa. Oltre alle padrone di casa di Passalacqua Ragusa, anche il Campobasso.

