Dopo l'ingaggio della guardia Marida Orazzo, ex Broni, arriva anche il primo colpo straniero per il secondo anno della Dinamo nella massima serie di basket femminile: arriva l'esperta lunga slovena Tina Trebec, 31 anni, 188 cm di altezza.

Trebec proviene dalla Francia: nella seconda serie, a Montbrison, ha prodotto 17 punti e 5 rimbalzi di media. Ha esperienza anche nei campionati di Croazia, Belgio e Svizzera, mentre nel 2018 ha giocato col Vigaranodove ha girato a 14 punti col 33% da tre e quasi 6 rimbalzi.

Il coach Antonello Restivo la descrive così: “Tina è una lunga che risponde perfettamente alle caratteristiche che cercavamo per il nostro scacchiere. È una lunga non statica, come piacciono a me, bravissima a passare la palla, con mani educate anche nel tiro da fuori e buone capacità di lettura unite all’esperienza delle tante stagioni disputate. Ritorna nella massima serie nostrana dopo il debutto con Vigarano due anni fa: sono sicuro che avrà fame e voglia di dimostrare il suo valore”

Sono invece andate via le due statunitensi: l'ala Kennedy Burke (ora nella Wnba ma in autunno giocherà a Girona, in Spagna) e la guardia Sierra Calhoun che ha firmato per il Saragozza.

