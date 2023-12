Vince ma con margine più risicato di quello che meritava. La Dinamo Women si aggiudica al PalaSerradimigni il primo round col Namur Capitale 79-73. Tra una settimana in Belgio dovrà quindi puntare alla vittoria per guadagnarsi gli ottavi di Eurocup femminile perché il margine è troppo limitato per pensare di difenderlo.

Peccato davvero perché al 37’ la squadra sassarese aveva addirittura 15 punti di vantaggio grazie alla coppia Carangelo-Raca (48 punti in due) ma anche a Joens e a Toffolo, straordinaria in difesa e a rimbalzo, oltre che autrice di 8 punti.

Iniziano forte le vallone: 0-4 al 2’. La reazione di Carangelo produce un break di 7-0 ma le compagne, a parte Raca, faticano a carburare e il punteggio resta equilibrato: 14-13 al 8’. L’ingresso delle italiane dà slancio a Sassari che si porta a +6 nonostante le ospiti catturino ben 9 rimbalzi offensivi.

Il Namur inizia bene anche il secondo quarto e si porta più volte a -1, ma ogni volta è respinta da Raca che già al 14’ ha realizzato 12 punti. Se dopo un tempo il distacco è limitato solo a 5 punti è perché in attacco hanno fatto scena muta Hollingshead e Kaczmarczyk.

Nel terzo quarto rubata di Carangelo e tripla di Joens per il primo vantaggio in doppia cifra: 38-28 al 23’. Raca è inarrestabile e dalla lunetta ritocca il divario: +13 al 25’ e anche +15 con le belghe che hanno segnato un solo canestro. Mette la zona il Namur e si fa sentire dentro l’area la lunga Daniel: 49-44 al 29’. Sassari si salva sfruttando i liberi.

Nell’ultimo quarto 5 punti di una Carangelo scatenata e un tiro da fuori di Toffolo ridanno ossigeno alla Dinamo: 62-51 al 33’. Le triple di Carangelo e Joens danno il +15 al 37’. Nel finale la squadra sassarese si rilassa e le belghe si avvicinano troppo, lasciando aperto il discorso qualificazione.

