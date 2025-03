Quasi completata la nona giornata di ritorno nei due gironi del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Infatti, tra le 13 partite inizialmente in programma nell’isola, è stata rinviata quella tra Assemini e Genneruxi e si disputerà domani Sinnai-La Casa del Sorriso.

Sud. Tra le compagini impegnate lo scorso weekend spicca la vittoria, con punteggio basso, del Condor Monserrato contro il Cus Cagliari (43-33). Monserratini avanti nel punteggio sin dalla prima parte di gara (23-14 al 20’); gli universitari cercano di riavvicinarsi al 30’ (32-28), ma il Condor riallunga nel finale chiudendo sul +10. Top scorer della gara è Falchi, con 14 punti. Tra le compagini di testa si impone anche il Jolly Dolianova, in casa, sul Serramanna, per 78-63. Padroni di casa trascinati dalla prestazione super di Murru, autore di 30 punti. Vittoria casalinga anche del Poetto Gruppo Ena, contro l’Azzurra Oristano, per 64-56. Cagliaritani che raggiungono il massimo vantaggio all’intervallo (44-27), per poi gestire la situazione nella seconda parte. Poetto che chiude con Pinna e Tosadori top scorer, con 15 punti a testa. Netta la vittoria del Carloforte sulla Primavera Gonnosfanadiga (96-42). Dopo il 36-22 del 20’, la formazione di casa prende definitivamente il largo nel terzo quarto (68-31 al 30’). Aralossi, del Carloforte, chiude come miglior realizzatore, a quota 19 punti. Nelle gare della parte bassa della classifica arrivano due successi esterni. Il primo è quello del San Salvatore Selargius a Marrubiu, per 48-59, grazie ad un’ottima seconda parte di gara. Tra i selargini è Mura il migliore, con 27 punti. Il secondo, invece, è quello dell’Elmas, sul campo del Beta, per 33-53. Masesi che effettuano il break decisivo nel terzo quarto (26-41 al 30’).

Nord. Vittoria numero 18 in stagione per il CMB Porto Torres che si impone di misura sul parquet dell’Olimpia Olbia (67-69 il finale). Sfida intensa e combattuta, con la compagine ospite che vince grazie anche alla vena realizzativa di Barbagallo, autore di 25 punti. Tra le inseguitrici vincono New Basket Ploaghe (73-63 contro la Virtus Olbia e Mattu top scorer con 20 punti personali) e Pallacanestro Nuoro (34-57 in casa della Nova Pallacanestro La Maddalena con 26 punti firmati da Spina). Colpo esterno anche della Masters Sassari, nel posticipo contro la Demones Ozieri, per 69-74. Infine, vittoria di misura, dopo due supplementari, per la Sant’Elene Dorgali, contro il Macomer 2.0, con il punteggio di 85-81.

© Riproduzione riservata