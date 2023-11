Non ne va proprio bene una in questa stagione alla Dinamo: adesso si è fermato il centro Ousmane Diop per un problema fisico. Questa sera il giocatore senegalese non era presente all'allenamento del PalaSerradimigni.

In attesa di un comunicato ufficiale, resta da capire se il problema fisico è recuperabile nel giro di due-tre settimane o presuppone tempi più lunghi. In ogni caso l'assenza del miglior giocatore biancoblù (Diop ha 12 punti e 6 rimbalzi di media) è dura da sopportare anche per due-tre settimane, dato che il Banco è partito male sia in campionato (una vittoria in cinque giornate) sia in Champions (due sconfitte in due gare) quindi ulteriori battute d'arresto comprometterebbero già la partecipazione alla Final 8 di Coppa Italia e il superamento della fase a gironi della coppa europea.

Il problema è doppio, perché Diop pur essendo senegalese è di formazione italiana, quindi gioca in quota italiani, ma in Italia non ci sono pivot che possano avvicinarsi alle sue qualità. Ecco perché la società si sta muovendo in fretta sul mercato per trovare un pivot extracomunitario o comunitario, che in ogni caso sarà il settimo straniero e quindi porta all'esclusione a rotazione di uno dei sei stranieri attualmente in squadra.

