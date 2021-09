Un impianto all'avanguardia con campo da basket, palestra per la ginnastica, sala pesi e tra poco anche un campo al coperto di paddle, l'unico in città.

L'Hangar Sport Center di Sassari, voluto da Antonello Pilia, è pronto ad ospitare la prima partita ufficiale dopo quasi un mese di allenamenti delle prime squadre maschili e femminili, del settore giovanile e del minibasket. Sabato alle 18 la Dinamo2000 scende in campo contro la Pallacanestro Alghero per la prima giornata della serie B femminile.

Il progetto della femminile, voluto dal presidente della società Giacomo Spissu e dal direttore sportivo Antonello Pilia, ha scelto come allenatore una delle bandiere del basket sassarese e sardo: Emanuele Rotondo, per 16 anni giocatore nella Dinamo e poi tecnico del minibasket e delle giovanili maschili, che ha anche guidato la prima squadra maschile della Dinamo2000 ottenendo una promozione e una finale per il salto di categoria (C silver).

Il neo coach ha detto: “Volevo una nuova sfida e quando mi è stata proposta non ho esitato. Sono molto contento del lavoro fatto in queste settimane con le ragazze, poi avere una struttura all'avanguardia come questa è un valore aggiunto”.

Il progetto femminile è stato presentato questa mattina proprio nella nuova casa della Dinamo2000 e della Polisportiva Gans, in via Gioscari. Erano presenti anche il preparatore atletico Pietro Sanna, il vice coach Alessandro Anselmi e i titolari della Farfalla Beauty & Wellness Center, l’azienda che ha scelto di sposare e sostenere il progetto.

