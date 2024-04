Vittoria d’obbligo per la Techfind Selargius. Nel penultimo turno della Serie A2 Femminile di basket, la squadra giallonera riceve al PalaVienna il fanalino di coda Stella Azzurra Roma, compagine che, in 24 turni di campionato, ha conquistato appena due successi (sabato, palla a due alle 17).

Reduce da 4 battute d’arresto in fila (con le ultime due piuttosto nette: -31 contro Broni e -28 al cospetto di Costa Masnaga) il quintetto allenato da Francesca Amadasi va a caccia di una reazione per blindare il sesto posto in classifica al termine della regular season, ricacciando indietro gli assalti di Empoli e La Spezia. Per l'occasione potrebbe rientrare a disposizione Marta Granzotto, ferma nell'ultimo mese per risolvere dei guai fisici. In bilico, invece, la posizione della pivot Eloise Pavrette, ai margini delle rotazioni nell'ultima sfida.

«Non è facile uscire da questa scia negativa», afferma l’ala/pivot Mounia El Habbab, «ci stiamo provando e continueremo a provare finché non troveremo la soluzione migliore. Confido nella squadra e in ogni singola compagna. Purtroppo i vari infortuni e la stanchezza non ci stanno aiutando, e questo ha portato anche a fare un passo indietro dal punto di vista mentale. Ma non si tratta di nulla di irrecuperabile».

Smaltito l’avvicendamento in panchina di quasi tre settimane fa, il San Salvatore vuole ritrovare lo smalto per chiudere il discorso playoff prima dell’ultima trasferta in programma a Giussano. Non un risultato banale per il club di viale Vienna, che centrerebbe il traguardo per il quarto anno consecutivo: «Amadasi già faceva parte dello staff come assistente», fa notare, «con lei stiamo procedendo all’insegna della continuità. Contro la Stella Azzurra dovremo ritrovare lo spirito che ci ha sempre contraddistinto, sia quando le cose andavano bene sia quando giravamo male. Vogliamo riprenderci l’entusiasmo e la grinta che ultimamente abbiamo perso. Le avversarie di sabato sono giovani e hanno tanto talenti, ma noi in più abbiamo esperienza, e sarà quella la nostra arma da sfruttare al massimo».

© Riproduzione riservata