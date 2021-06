La salvezza ottenuta nei playout contro il Broni è stato il sigillo della stagione della Dinamo, matricola nella A1 femminile. Per questo la società sassarese ha deciso di confermare come head coach Antonello Restivo, cagliaritano, classe 1975, chiamato l'estate scorsa per la sua vasta esperienza in campo maschile e soprattutto femminile, dove ha allenato Cus Cagliari e San Salvatore.

Il presidente Stefano Sardara ha dichiarato: “Siamo felici ed entusiasti di confermare sulla panchina delle Women Antonello che nella passata stagione ha dimostrato competenza e professionalità, scrivendo ex novo la prima pagina della storia del club in A1 femminile”.

Adesso la squadra sassarese si tuffa sul mercato, sia per le conferme sia per i nuovi acquisti. C'è da rimpiazzare l'americana Kennedy Burke, Mvp della A1 femminile con 26 punti e 10 rimbalzi. Burke è rientrata nel campionato professionistico Usa, la WNBA, dove gioca con il Seattle Storm.

Il presidente Sardara sfoggia propositi ambiziosi: “Dopo il battesimo nella massima serie ora vogliamo fare un ulteriore step in avanti e non vediamo l’ora di poter regalare alle nostre ragazze l’apporto e il calore del pubblico, che già all’inizio dello scorso anno aveva dimostrato curiosità e passione intorno alla Dinamo Femminile. Siamo sicuri che Antonello saprà sollevare l’asticella insieme alla società e guardiamo con ottimismo a un futuro a tinte bianche, blu e rosa”.

