La sconfitta era in preventivo. La mancanza di competitività già dopo un tempo no. Al Forum i campioni d'Italia dominano il match: 100-75. La Dinamo, dopo un buon avvio, appare davvero troppo leggera per opporsi ai campioni d'Italia. Solo Fobbs e Halilkovic riescono a fornire una prestazione sopra la sufficienza. Preoccupa la nuova prestazione mediocre del play Bibbins e del lungo Renfro.

Questa volta coach Markovic parte con Halilovic come pivot al posto del più leggero Renfro ed è proprio il bosniaco a segnbare il primo canestro, seguito dalla tripla di Fibbs che segna la tripla del +5 ma anche il secondo fallo dopo neppure un minuto e mezzo, e deve cedere il posto a Tambone.

Purtroppo i biancoblù sbagliano due bombe aperte e subiscono il sorpasso: 6-5 al 3'. Il Banco si riporta a +4 con Tambone ma commette il secondo fallo anche Bendzius e il tecnico preferisce inserire Renfro come “4”. Sassari si becca un parziale di 8-0 col quintetto leggero dove c'è l'ala LeDay come pivot. Markovic risponde togliendo Halilovic e inserendo Udom. In campo entra pure l'ex Diop. LeDay impazza: 23-14.

Nel secondo quarto Milano gioca sul velluto e doppia i biancoblù: 28-14. Solo Halilovic è all'altezza e regge la baracca. Il Banco tira ancora male da tre (1/10) e l'Armani ritocca il divario: +15 al 14'. Debutta Vincini, ma contro Mirotic è durissima. Sassari viene maltrattata e finisce a -26. Nel terzo quarto il divario diventa imbarazzante: -31. Halilovic e Fobbs (l'unico che fa canestro da tre) provano a salvare almeno l'onore ma davvero non c'è più partita.

