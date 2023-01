«Non voglio fermarmi qui». E' stato chiaro, Jannik Sinner, alla vigilia dell'incontro che segna per lui l'ottava partecipazione agli ottavi di finale di un torneo dello Slam. L'azzurro domani, dalle ore 9, andrà a caccia dei quarti, ma dovrà prima superare l'ostacolo rappresentato dal greco Stefanos Tsitsipas, n.3 del tabellone, attualmente il tennista con la posizione più alta nel ranking Atp. Un successo nella terra dei canguri gli regalerebbe la leadership mondiale, a spese dello spagnolo Carlos Alcaraz. «Tutte le partite sono importanti e tutte le partite vinte sono indicative - spiega Sinner - però gli Slam mi piacciono in modo particolare. Forse anche perché a me piace stare in campo. Perché mi piace giocare a tennis». Qualche dubbio sull'ora del match. «Non è ideale, perché poi non hai spazio per recuperare. Ma qualche volta può succedere. Anche a me in passato è capitato di finire molto tardi, ma in questo torneo sono stato fortunato, perché mi hanno sempre fatto giocare alle 11 del mattino». Un anno Tsitsipas impedì a Sinner di andare avanti. «Essere di nuovo negli ottavi è sicuramente una bella cosa - dice Jannik - ovviamente proverò a non fermarmi qui. L'anno scorso, come sappiamo, ho perso, ma il mio l'obiettivo è di andare avanti».

Sempre in campo maschile Novak Djokovic, malgrado qualche problema fisico che lo ha costretto più volte a sottoporsi alle cure del medico in campo, è riuscito brillantemente a qualificarsi per gli ottavi di finale. Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne, il serbo ha sconfitto in tre set il bulgaro Grigor Dimitrov con il punteggio di 7-6 (9-7), 6-3, 6-4. Si è invece conclusa bruscamente l'avventura di Andy Murray in Australia: il tennista scozzese è stato infatti battuto in quattro set dallo spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-1, 6-7 (7-9), 6-3, 6-4. Murray aveva eliminato l'azzurro Matteo Berrettini al primo turno del prestigioso torneo australiano e al termine di una sofferta maratona. Nel torneo femminile il tennis italiano resta senza rappresentanti: Camila Giorgia, infatti, è stata eliminata al terzo turno.

La 31enne maceratese, n.70 del mondo, è stata battuta dalla 25enne svizzera Belinda Bencic (n.10) con il punteggio di 6-2, 7-5, dopo un'1h40' di gioco. Punteggio un po' troppo severo per l'azzurra, almeno per quanto si è visto in campo, tuttavia l'elvetica si è dimostrata più costante e concreta: a referto per lei 18 vincenti e 23 gratuiti, contro i 20 vincenti e i 32 gratuiti di Camila, che ha probabilmente pagato anche la mancanza di partite. Rientrata nel circuito per le qualificazioni di Adelaide 2 (subito eliminata), dopo quasi quattro mesi e mezzo di stop, la marchigiana non vinceva due match di fila nello stesso torneo dal 1000 di Toronto dell'agosto 2022.

