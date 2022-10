Un’anteprima della Coppa America a Cagliari? Magari con le World series. "Ci stiamo lavorando”. Lo ha detto stamani lo skipper di Luna Rossa Max Sirena a margine del varo del nuovo prototipo della barca del Team Prada-Pirelli. “Non dipende da noi, ma dalle istituzioni sarde e dal defender. So che c'è stato un incontro – ha spiegato Sirena -, mi riferiscono che sia stato positivo, tra autorità locali e New Zealand. Dovrebbe svolgersi fra un anno. Nel 2020 avevamo programmato le World series a Cagliari, era tutto pronto, ma il Covid aveva mandato tutto a monte".

Gli allenamenti del prototipo inizieranno nei prossimi giorni a Cagliari. Sirena ha anche parlato della possibilità di un open day al Molo Ichnusa per coinvolgere l'Isola e far conoscere il dietro le quinte del quartier generale di Luna Rossa.

Quanto alla barca, Sirena ha spiegato che “servirà per la messa a punto di derive, vele e di tutte le strumentazioni. "Un modo anche per tornare in mare e viaggiare a cinquanta nodi dopo tanto tempo",- ha detto lo skipper. La vera Luna Rossa, quella che sfiderà le altre barche, si vedrà fra circa un anno”, ha proseguito.

Ora partiranno gli allenamenti in acqua con il prototipo, caratterizzato da disegni geometrici, bianchi, rossi e neri con la possibilità di provare e riprovare tutte le strumentazioni per perfezionarle il più possibile in vista dell'importante appuntamento del 2024.

