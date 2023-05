Il massimo: Alex Yee batte Hayden Wilde e conquista la terza prova delle World Triathlon Championship Series, in uno sprint serrato tra i due vincitori delle prime due tappe del circuito, entrambi saliti sul podio olimpico a Tokyo. Cagliari ha vissuto un pomeriggio di triathlon di un livello insuperabile. Non è possibile oggi mettere assieme un cast di questo livello. Alle spalle dell’inglese, già primo un anno fa, e del neozelandese, tre francesi: il campione del mondo Leo Bergere, il nuovo leader delle WTCS, Dorian Coninx, e Pierre Le Corre. Undicesimo un ottimo Gianluca Pozzatti, migliore degli azzurri. Per Yee, un successo che consolida un rapporto molto speciale con Cagliari. Nel 2017 rischiò la vita cadendo al Molo Ichnusa, adesso brinda a un successo che lo candida a protagonista assoluto della stagione e possibile favorito a Parigi 2024. Per Cagliari, l’ennesimo successo organizzativo, grazie al sostegno della Regione, per uno spettacolo sportivo che ha avuto una buona cornice di pubblico. Già sicura la prova del prossimo anno, il sogno è ospitare le Grand Finals che assegnano i titoli mondiali.

