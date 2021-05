Ai campionati europei Under 15 di Lotta stile libero, in corso di svolgimento a Sofia in Bulgaria, grande impresa della sassarese Denise Piroddu, nella categoria 54 kg. La lottatrice della nazionale e della polisportiva Athlon Sassari ha conquistato una medaglia d'argento, sconfitta solamente in finale dalla forte russa Ekaterina Chikanova. Denise Piroddu nei turni precedenti aveva battuto tutte le avversarie: nell'ordine la lituana Sakenaite, l'estone Bottker e l'ucraina Sthurmak.

Allenata dal padre Mario, ha dimostrato di essere all’altezza delle altre grandi atlete europee e di avere nel contempo notevoli margini di miglioramento. La giovane lottatrice sassarese è chiaramente raggiante per il risultato conseguito: "Ringrazio per questa medaglia d'argento la federazione italiana Fijlkamf, dai dirigenti ai tecnici. Non posso non menzionare la mia società, l'Athlon Sassari, e la mia famiglia, che mi è sempre stata vicino e che mi ha sostenuto nel percorso di crescita umano e sportivo". Per Denise Piroddu il prossimo appuntamento sarà ai campionati europei cadetti.

Argentino Tellini

Nella foto Denise Piroddu con la medaglia d'argento ( foto concessa dalla famiglia)

