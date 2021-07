Successo per Marco Natalini e Laura Pagano nella corsa con ostacoli (OCR) nella splendida cornice della Pineta di Sinnai. La manifestazione, alla sua terza edizione, è stata organizzata da Area 51 Drop Down con la collaborazione di diverse associazioni del mondo OCR. Gli atleti si sono cimentati nella loro corsa all’interno del polmone verde. Un circuito di 9 chilometri con 400 metri di dislivello positivo. Una decina gli ostacoli posizionati nel percorso. Hanno partecipato alla gara competitiva quasi 200 atleti.

Nella categoria maschile Marco Natalini ha fermato il cronometro sotto l’ora (59:32). Alle sue spalle Davide Auteri (4Fitness Team Mokey) 1:01:31, Matteo Gregorio (Team Poseidon) 1:04:22, Marco Porcu (Lillì Gym) 1:08:39 e Riccardo Pilloni (My Cocoon) 1:08:48. Nella categoria femminile primo posto per Laura Pagano (Ocr Virginia) 1:26:30. A seguire Francesca Zucca (4Fitness Team Mokey) 1:29:32, Patrizia Ambu (4Fitness Team Mokey) 1:34:35, Consuelo Melis (Sport Planet) 1:34:59 e Silvia Spanu (Is Molentis) 1:36:01.

"Una bellissima manifestazione - ha detto Leonardo Pisani dell’AT-PI Team Ocr – Ben gestita dall’organizzazione. Un percorso duro ma allo stesso tempo spettacolare”. Nicola Melis (Sport Planet), 31esimo assoluto e quarto di categoria: “Ho disputato un’ottima gara. Purtroppo ho sbagliato su una deviazione allungando il tragitto e questo mi è costato qualche posizione. Sono comunque felice. La prossima volta andrà meglio”.

Soddisfatto anche il settimese Manuel Cocco (Seven Fit): "Una prova durissima. Poco dopo la partenza la salita del tagliafuoco. Taglia gambe. Ho gestito bene e sono contento per il risultato finale”. Tra le donne ancora un grande risultato per Consuelo Melis, prima di categoria.

Antonio Serreli

