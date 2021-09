Nella seconda giornata di regata per la 31esima Maxi Yacht Rolex Cup, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Title sponsor Rolex e dell'International Maxi Association, venti leggeri tra gli otto e i dieci nodi da nordest.

Condizioni simili, ma più leggere, rispetto a quelle della regata inaugurale, che hanno richiesto particolare impegno ai tattici, per sfruttare al meglio le oscillazioni del vento.

Dopo due giorni di prove costiere, rimane invariato il vertice della classifica provvisoria nelle rispettive divisioni, con pochissimi cambiamenti nelle altre posizioni di rincalzo.

Il Comitato di Regata ha messo a punto un percorso costiero ridotto, in funzione del vento più leggero, decidendo poi di accorciarlo con l'arrivo posizionato davanti a Capo Ferro per sfruttare al meglio le condizioni del vento.

In totale sono state circa 20 le miglia nautiche per le imbarcazioni più veloci e 15 miglia per i Mini Maxi.

Il percorso ha visto tutte le flotte dirigersi, dopo la partenza davanti a Porto Cervo, verso una boa di disimpegno posizionata al vento a 3 miglia nautiche dallo start. Successivamente i Maxi hanno affrontato un lato al lasco che li ha portati fino alla Secca di Tre Monti, da qui una tattica bolina per doppiare l'isola dei Monaci e quindi scendere al lasco verso l'arrivo.

Per le classi Mini Maxi 2,3,4 il percorso ha previsto il rientro attraverso il Passo delle Bisce una volta doppiata la Secca di Tre Monti.

Vincitori di giornata sono stati Velsheda su Topaz e Shamanna nella Divisione Supermaxi, Highland Fling XI su Magic Carpet 3 e Y3K in Divisione Maxi.

Bellamente ha prevalso su Cannonball, posizionatosi secondo, quest'ultimo mantiene tuttavia la leadership per un punto in classifica generale.

Terzo posto di giornata per Northstar of London. In classe Mini Maxi 2 ha la meglio Lorina 1895, secondo Capricorno che mantiene anch'esso per un punto il comando in classifica generale.

Terzo Aragon. Lyra ha infilato una doppietta in Mini Maxi 3 e conduce davanti a Lupa of the Sea e Blue Oyster.

Le regate riprendono oggi, posticipate di un'ora rispetto a quanto inizialmente programmato, alle 13, quando le previsioni indicano l'ingresso di un vento leggero da sudest.

L.P.

