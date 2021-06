Roberto Melis grande protagonista nella mezza maratona “Giulietta e Romeo” di Verona, evento internazionale con partenza e arrivo nello stadio Bentegodi. Quasi 4mila i partecipanti. L’atleta della Cagliari Atletica si è classificato al 22esimo posto assoluto (quarto di categoria -SM40-) col tempo di un’ora, dodici minuti e diciassette secondi. Poco prima ha tagliato il traguardo Giovanna Epis, campionessa italiana di maratona che fa parte della nazionale italiana.

Una gara che si è rivelata davvero impegnativa in quanto corsa sotto un sole cocente (circa 32 gradi) e con alcuni sali e scendi non semplici da affrontare. A vincere è stato Eyob Faniel (1h03’26’’) che detiene il record italiano della distanza (1h00’07’’) e pure della maratona (2h07’19’’). Mentre per le donne successo di Angela Tanui (1h09’45’’). Ha partecipato anche l’ex giocatore del Milan, Massimo Ambrosini (1h28’50’’).

Grande soddisfazione per Melis al termine della corsa. "Un buon risultato considerato che non ho svolto una preparazione mirata”, dice l’atleta che meno di due anni fa nella maratona di Amsterdam ha stupito fermando il cronometro in 2h27’10”. “Rispetto alla scorsa edizione il percorso era più insidioso. A questo si sono aggiunti l’alta temperatura e l’alta umidità. Si evince anche dai tempi dei primi. Ho corso abbastanza bene sino agli ultimi due chilometri. Ero di fianco a Epis. Poi la fatica ha iniziato a farsi sentire e ho perso qualche metro. Ma va bene così”.

Recentemente Melis ha partecipato al Triathlon Costa Smeralda piazzandosi al nono posto (primo assoluto nella corsa) a 12 secondi dall'esperto Giuseppe Solla e ha ottenuto i titoli regionali master nei 1500 e 5000 metri. L'atleta originario di Selargius è forte in più discipline e in tutte le distanze che propone la corsa.

A Verona presenti anche tanti altri sardi. Bellissima prestazione di Tiziano Melia dell’Atletico Buddusò: 28esimo assoluto (1h13’44’’) e sesto di categoria -SM40-. A seguire Antonio Serreli dell’Atletica Maracalagonis (230esimo – 1h’27’54’’), Ettore Murru della Marathon Club Oristano (239 – 1’28’22), Filippo Iacovacci della Cagliari Atletica (694 - 1h39’36’’), Paolo Costi dell’Amatori Olbia (784 – 1h41’28’’), Agostino Serra dell’Atletica Maracalagonis (965 - 1h44’34’’), Dario Uda dell’Atletica Sinnai (1355 – 1h51’22’’), Daniele D’Uggento della Cagliari Atletica (1396 - 1h52’02’’). Tra le donne Giovanna Panai dell’Alghero Marathon (606 – 1h37’43’’ – sesta categoria SF50). Fernando Gatti della Gruppo Pol. Assemini si è classificato primo posto nella categoria SM75 (1h48’41’’), 1211 assoluto. "Una grande soddisfazione che ripaga i tanti sacrifici", ha detto Gatti.

Nella 10 km ha partecipato il tecnico sinnaese Gianni Riggio: "Finalmente stanno riprendendo le gare. Bellissime sensazioni”. L’atleta Dario Uda: "Tanta fatica ma anche tanto divertimento. Atmosfera fantastica. Abbiamo attraversato l’interno del centro storico di Verona". Per Agostino Serra: "La corsa è la mia passione. La abbino ai viaggi. Ho portato la mia famiglia. Tutto davvero bello".

