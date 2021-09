Green pass, vaccini e tante precauzioni hanno contraddistinto l'apertura, a Porto Cervo, della nuova edizione della Maxi Yacht Rolex Cup, realizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Title Sponsor Rolex e della International Maxi Association.

Oggi si è svolto lo Skippers' briefing, mentre Le regate inizieranno domani alle ore 12 e si concluderanno sabato 11 settembre.

Presenti ben 44 yacht, dopo il momentaneo stop imposto dalla pandemia nel 2020.

L’intera manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative per la prevenzione dal Covid-19 alle quali lo YCCS ha aggiunto altre iniziative per ridurre ulteriormente eventuali rischi. Tra queste la scelta di svolgere esclusivamente regate costiere la cui tipologia di manovre favorisce la riduzione del numero di velisti a bordo. Soltanto per la classe Mini Maxi 1, votata alle regate più tecniche, è previsto di svolgere due prove a bastone.

Come sempre in occasione della Maxi Yacht Rolex Cup sono presenti a Porto Cervo i grandi nomi internazionali della vela. Tra i tanti, Brad Butterworth, Vasco Vascotto, Terry Hutchinson, Murray Jones, Hamish Pepper, Mike Sanderson, Lorenzo Bressani, Karol Jablonski.

Il primo segnale di partenza sarà domani, 6 settembre, alle ore 12, con previsioni di vento dai quadranti settentrionali di 10-12 nodi. Per il resto della settimana sono al momento previsti venti in regime di brezza termica.

"La Maxi Yacht Rolex Cup rappresenta un evento di riferimento per lo yachting a livello internazionale, nonché la regata dell'anno per lo YCCS - ha detto Il Commodoro Michael Illbruck - Vedere nuovamente la banchina popolata da queste imbarcazioni, l'avanguardia della cantieristica navale, e da velisti conosciuti a livello mondiale per il loro palmares, è veramente una grande emozione. Ringraziamo Rolex, ormai partner istituzionale del Club da oltre tre decadi, e l'International Maxi Association, per il loro costante supporto - ha chiuso il patron dell'evento - augurando buon vento a tutti i partecipanti".

