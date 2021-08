Non si fermano i nuotatori paralimpici azzurri, che dopo i cinque podi di ieri conquistano altre sei medaglie: due ori, tre argenti e un bronzo.

Splendida impresa di Francesco Bocciardo, che dopo l’oro nei 200 stile libero categoria S5 bissa con il trionfo nei 100 stile libero.

"Ce l'abbiamo fatta e oggi non ci speravo davvero, era ancora più difficile rispetto ai 200”, ha commentato il 27enne genovese. “Dovevo sfruttare le mie caratteristiche, passare forte e provare a chiudere ancora più forte. Il mio allenatore mi ha chiesto di crederci, mi ha detto proviamoci: non posso essere più felice di così, se questo è un sogno non svegliatemi per favore".

Un altro oro lo ha vinto Stefano Raimondi nei 100 rana categoria Sb9.

Oggi è arrivato anche il bronzo di Monica Boggioni nei 100 stile libero di categoria S4, la 23enne pavese ha vinto un bronzo anche ieri nei 200 stile libero S5.

E infine tre argenti: di Luigi Beggiato nei 100 stile libero categoria S4, di Carlotta Gilli (ieri oro nei 100 farfalla) nei 100 dorso categoria S13, e della staffetta 4x50 stile libero mista, composta da Giulia Terzi, Arjola Trimi, Luigi Beggiato e Antonio Fantin.

.Sono undici le medaglie azzurre in questi primi due giorni di Giochi paralimpici, 4 d’oro.

